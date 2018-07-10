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Украину ожидает еще одна проблема: люди могут начать терять работу
Большая волна мигрантов в Украину, может лишить некоторых рядовых украинцев работы - им придется ехать на заработки в Европу. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Евросоюз прекратил финансирование ремонта КПП на границах Украины и ЕС Он рассказал, что страны Европы попросту устали от бесконечного наплыва незаконных мигрантов и беженцев, в связи с чем границы этих стран вскоре будут патрулироваться более усиленно, что привет беженцев в другие страны, и Украина одна из таких. Цигикал приводит статистику, согласно которой за 6 месяцев 2018 года в Украину не пустили более 2 тыс. потенциальных незаконных мигрантов, в 2017 году таких людей было 1 тыс. 600. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы в 2018 году за незаконное пересечение границы задержали почти 420 человек. Чиновник уверен, что из-за большого наплыва мигрантов в Украину некоторые люди потеряют работу и будут вынуждены поехать на заработки в ближние страны Западной Европы. Он убежден, что в ближайшее время стоит усилить контроль за мигрантами, обустроить границы и начать комплексную работу в системе национальной защиты. Громкий проект экс-премьера Арсения Яценюка "Стена", как выяснилось, не канул в Лету. Строительство, начатое в 2014 году, завершено на 80 процентов. Спустя год после получения долгожданного безвизового режима со странами Европейского Союза граждане Украины успели почувствовать на себе все изменения и упрощения процедуры пересечения границы.
Теги: Донбасс, безработица, мигрант, украинец
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