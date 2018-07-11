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Чрезвычайная ситуация в Крыму: оккупанты признали катастрофу

11.07.2018 08:16
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Чрезвычайная ситуация в Крыму: оккупанты признали катастрофу

Как сообщает replyua.net, в Джанкойском и Ленинском районах аннексированного Россией Крыма выявлена гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи. Об этом стало известно в ходе заседания "Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма".

Как сообщают оккупанты, общая площадь пострадавших посевов составила 1680,634 га. В связи с этим, для компенсации прямых затрат сельхозтоваропроизводителям, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о расширении границ зон чрезвычайной ситуации и включение в них Джанкойского и Ленинского района. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и определены основные направления работы последующих заседаний.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму открытие нашумевшего моста через Керченский пролив не принесло ожидаемых Россией результатов.Крымский мост не решил проблему нехватки туристов, а наоборот дал противоположный эффект – жители оккупированного полуострова массово ринулись в Кубань. 



Теги: Донбасс, Крым, катастрофа, засуха
 
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