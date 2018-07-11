В Одесской области, в городе Балта, молния ударила в школу, здание загорелось. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает Сегодня.

Инцидент произошел сегодня ночью, примерно в полночь. Возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Около 1:00 спасателям удалось локализировать огонь, а в 3:15 он уже был ликвидирован. Пожар повредил три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 кв. м.

На месте работали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

А 17 июня в селе Леляки Барышевского района Киевской области молния ударила в жилой дом. В результате попадания разряда начался пожар, огонь охватил всю крышу здания.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области от удара молнии погиб мужчина. ЧП произошло 1 мая, около 15:25, во время сплава по реке Прут 26 польских туристов на 17 байдарках.

Напомним, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год