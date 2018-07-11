«Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины

11.07.2018 12:30

В Москве начали продвигать идею по «возвращению» оккупированного Донбасса в состав Украины. Однако в Кремле есть определенное условие для этого. Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение в Facebook координатора «Информационного сопротивления» Дмитрия Тымчука, для осуществления такого плана в РФ требуют отстранить Петра Порошенко с должности главы государства.



Так, сообщается, что российское руководство на оккупированном Донбассе начало информационную кампанию, которая направлена на популяризацию идеи «возвращения» в состав Украины при условии «параллельной смены власти». Согласно данным Тымчука, российские кураторы также не снимают с повестки дня возможность смены руководства самопровозглашенной, террористической «Донецкой народной республики».



В частности, Дмитрий Тымчук отметил: «В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии «параллельной смены власти», то есть, отстранение президента и правительства Украины и властной верхушки «ДНР». Помимо того сообщается, что в рамках данной кампании в пророссийском движении "Свои" принимают меры по дискредитации главаря «ДНР» Александра Захарченко.