Петр Порошенко может встретиться в Брюсселе с Дональдом Трампом

11.07.2018 18:40

Поступила информация, что глава украинского государства может встретиться во время своего официального визита в Брюссель с президентом США.

Как информирует replyua.net, ссылаясь на данные «Европейской правды», главы двух стран могут провести встречу, поскольку уже было отмечено: предварительное согласие о проведении переговоров достигнуто. Отметим, что на данный момент точного графика мероприятий Брюсселе для президента Украины пока что не нет – его не представляли официально. Однако уже известно, что с официальным визитом Порошенко прибудет в среду. Первая часть двухсторонних встреч с представителями разных стран пройдет в этот же день. Отметим, что также на среду у украинского главы запланирован ужин вместе с представителями стран-членов НАТО.



На следующий день своего визита президент Украины будет участвовать в заседании саммита Альянса, в котором также примет участие Грузия, а также примет участие в заседании, касающемся миротворческой миссии, что проведут в Афганистане. Отметим, что представитель Украины при НАТО комментировать возможность встречи Порошенко и Трампа отказался, однако уверил, что у президента запланирован целый ряд переговоров. По словам политика, список мероприятий уже согласован и запланирован, однако озвучивать его он не будет, «нужно ждать до завтра».