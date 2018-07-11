Петр Порошенко отправится в Брюссель на саммит НАТО

11.07.2018 09:28

Стало известно, что глава украинского государства отправится в Брюссель на запланированный саммит НАТО. Сама встреча будет проходить в течение двух дней: одиннадцатого и двенадцатого июля соответственно.

Как информирует replyua.net, приглашение для участия в саммите Альянса украинскому президенту отправил генсек НАТО. Глава украинского государства примет участие в заседании Североатлантического Совета. Отметим, что на предстоящем мероприятии также будет участвовать Грузия. Петр Порошенкодолжен посетить заседание по Миссии НАТО в Афганистане, которое будет проходить на том же уровне, что и первое.



Согласно программе визита, украинский глава должен будет встретиться с рядом лидеров стран, также участвующих в саммите Альянса. Отметим, что Порошенко предстоит посетить ещё и специальную сессию НАТО. Данное мероприятие проводут благодаря Фонду ФРГ. Напомним, ранее Петр Порошенко прокомментировал предстоящую встречу американского и российского глав государств, отметив, что несмотря ни на что, Украина не будет сдавать свои позиции и РФ не удастся сломить Украину. Так, по его словам, американскому президенту следует направить главу РФ "в нужное русло". В свою очередь Дональд Трамп рассказал, что не знает, друг или враг ему российский президент. Однако подчеркнул, что предстоящая приватная беседа может стать одной из самых легких, что ему предстоят в скором времени.