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Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
В праздник 12 июля есть целый ряд важных запретов
12 июля отмечаем большой православный праздник апостолов Петра и Павла-2018. Для наших предков этот день был особенным и к нему очень тщательно готовились: белили дома, украшали полотенцами стены, убирали двор. Утром 12 июля, конечно, все шли в церковь. Девушки украшали свои головы венками из полевых цветов, а особенно красными маками. У наших предков святые Петр и Павел считались покровителями рыбаков, которые молились в этот день своим покровителям. В Украине этот чаще всего кратко называют "Петра".
Традиции и обычаи на Петра и Павла 12 июля: что нужно делать
12 июля необходимо посещать родных и друзей, угощать рыбными блюдами. К празднику убирали жилище, белили и подкрашивали, вешали чистые рушники. На церковную службу шли с цветами и веночками. Обязательной едой были лепешки из пшеничного теста – так называемые мандрилы. Принято считать, что в этот день необходимо умываться из трех ключей, встречать восход и щедро угощать бедных.
Петров день — проводы весны (пролетья) и встреча "красного лета". Существовал обычай на Петров день устраивать "гулянки Петровки", водить хороводы и качаться на качелях. Иногда затевали игры с угадыванием: парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Угадавшей предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.
Петра и Павла 2018: история праздника 12 июля
День памяти двух апостолов известен со времен раннего христианства и отмечался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе.
Кто такой апостол Петр
Апостол Петр был учеником Христа, а впоследствии — создателем христианской церкви и первым папой Римским. Согласно христианской традиции, Петр охраняет ворота рая, поэтому его часто изображают с ключами. Согласно преданию, Петр принял мученическую смерть в 67 году при римском императоре Нероне — яром гонителе христианства. Петр решил уйти из Рима, чтобы спасти свою жизнь, но у ворот города ему в видении явился Иисус. "Куда идешь ты?" — спросил своего учителя Петр. — "Иду в Рим, чтобы вновь быть распятым", — ответил Христос. Тогда Петр вернулся в Рим, чтобы принять свою судьбу. Там его схватили, а затем казнили. По легенде, Петр сам просил палачей распять его вниз головой, чтобы не пытаться даже в смертный час соперничать с Христом.
Кто такой апостол Павел
Апостол Павел был язычником и никогда не видел Христа при жизни, однако удостоился увидеть спасителя уже после его воскресения, после чего стал ревностным христианином. Что привело Павла в Рим в дни, когда завершалась земная жизнь апостола Петра, неизвестно. Согласно легенде, по приказу Нерона Павел был арестован как христианин, подвергнут пыткам и был казнен через обезглавливание мечом.Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры, и справедливо почитается вместе с ним "столпом" Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день. Эти святые особенно почитались в нашем народе и поэтому в их честь построено большое количество храмов и монастырей. Первый монастырь в честь апостолов построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно увидеть на иконостасе православных храмов.Известно, что почитание Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. Появление праздника в честь святых апостолов связывают с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.
Праздник Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля
- Нельзя в праздник заниматься уборкой, заботой об огороде или саде.
- Не следует ругаться, думать о плохом или желать что-нибудь плохое окружающим.
- В этот день принято устраивать праздничные семейные обеды и проводить время общаясь с близкими на природе, но нельзя затевать застолья с чрезмерным потреблением алкогольных напитков, ведь это религиозный праздник.
- В церкви нет четкого правила о том, запрещено ли заниматься сексом в церковные праздники, и все же супругам настоятельно рекомендуется воздержаться от интимной близости.
- На Петра и Павла православная церковь таинство венчания не проводит.
Теги: Донбасс, праздник, религия, церковь, православие
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