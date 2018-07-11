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Продолжение языкового скандала: Венгрия озвучила новые претензии к Украине
Венгрия выступила с новыми требованиями в адрес Украины относительно языковой политики, хотя ранее Будапешт согласился с необходимостью Киева выполнять рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом сообщила глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич. В том числе, суть новых претензий Венгрии заключаются в тексте проекта закона о языке, который внесен в Верховную Раду и пока что находится только на стадии рассмотрения в профильном комитете.
«Документ еще не прошел первое чтение, а они уже о нем говорят», - сказала Гриневич, напомнив, что 23 июня на встрече министров иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто озвучил позицию, что Венгрия требует от Украины выполнить рекомендации Венецианской комиссии.
«Воплощение этих рекомендаций является делом украинского парламента», - отметила министр. Как известно, ранее Будапешт обвинил Киев в «грубой атаке» на национальные меньшинства и «ударе в спину» европейским странам в связи с нормами языковой статьи Закона Украины «Об образовании», принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, скандал
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