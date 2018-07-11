РосСМИ: Крымский мост вот-вот рухнет, ездить по нему опасно

11.07.2018 10:20

Открытие Крымского моста стало одним из самых символичных событий в современной истории России.

Объект был построен в короткие сроки: вместо декабря первые машины промчались по нему уже в середине мая, прямо к началу туристического сезона.

«Сейчас мост бьет новые рекорды: количество проехавших по нему автомобилей стремительно приближается к миллиону. Кто-то восхищается новой трассой, пишет восторженные комментарии и размещает в соцсетях захватывающие фотографии. Но, оказывается, есть и те, для кого поездка по мосту стала нелегким испытанием»,— говорится в статье.

В то же время, хотя с момента открытия Крымского моста не прошло и двух месяцев, а происходящие на нем странности уже стали притчей во языцех. Так, в конце июня сообщалось, что движение по магистрали было неожиданно заблокировано.

В итоге движение в обе стороны стояло около 20 минут, и за это время на трассе успела образоваться приличная пробка.

Впрочем, в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства (ФКУ УПРДОР) поспешили успокоить разволновавшихся было граждан: ничего экстраординарного не случилось, закрытие было обусловлено проверкой деятельности эксплуатационных систем, а также экстренных служб.

Взбудоражили общественность и снимки пустого, без единой машины, Крымского моста, которые выложил менее недели назад один из пользователей социальной сети Twitter.

Материал вызвал широкий отклик у аудитории, доказательством чему стали сотни комментариев, оставленных под статьей.

Как оказалось, в комментариях были и те, кто, с их слов, лично проехал по мосту. Так, Лиона заявила, что побывала на трассе 6 июля. И эта поездка оставила у читательницы не самые приятные воспоминания.

«Жуть. Все трясется и колышется, того и гляди рухнет»,— с ужасом вспоминает Лиона. По ее словам, зимой мост «точно снесет вместе с машинами».

При этом издание завершает статью на оптимистической ноте: в двух направлениях проехали почти два миллиона человек.

«Так, может быть, перефразируя известную пословицу: не так страшен мост, как о нем говорят?», — задается вопросом автор статьи. Забывая еще одну пословицу о том, кого Бог бережет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Google заблаговременно дал украинское название мосту Путина в Крым.

Источник: https://from-ua.com с ссылкой на Факты