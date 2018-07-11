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СБУ предотвратила попытку российских спецслужб создать в Украине техногенную катастрофу

11.07.2018 15:00
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СБУ предотвратила попытку российских спецслужб создать в Украине техногенную катастрофу

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали предпринятую спецслужбами страны-агрессора попытку выполнить кибератаку на сеть Аульской хлоропереливной станции. Как информирует replyua.net, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно обнародованной информации, в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. В пресс-службе отметили: «Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии».

Там добавили, что своей хакерской атакой Москва пыталась блокировать функционирование переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия по всей Украине. Но благодаря тесному взаимодействию СБУ с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу ... - вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, спецслужбы
 
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