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Сенат США представили проект резолюции по аннексии Крыма
В Сенате США представлен проект резолюции, осуждающей незаконные попытки России аннексировать украинский Крым.
Посольство Украины в США отмечает: «Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендесом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесла на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым».
В документе указано, что Крым является частью суверенной территории Украины и политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу полуострова.
Данная резолюция осуждает факты нарушения прав человека в аннексированном Крыму и подчеркивает ответственность России за эти преступления.
При этом сенаторы призывают правительство США продолжать применять политику санкций в отношении России.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Крым, резолюция, аннексия
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