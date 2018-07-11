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Украинцев предупредили о значительном подорожании газа: в МЭРТ озвучили цифры

11.07.2018 14:40
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Украинцев предупредили о значительном подорожании газа: в МЭРТ озвучили цифры

В нынешнем году для рядовых украинцев стоимость газа вырастет на 18%, однако в 2019-м году – только на 5 – 8%. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом идет речь в опубликованном прогнозе, составленном экспертами Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). Отмечается, что цена голубого топлива будет увеличиваться каждый год до 2021 года.

В соответствии с документом, стоимость голубого топлива для населения в 2019 году может подняться на 5-8% (в зависимости от сценария), в 2020 году - на 14%, а в 2021 году – не потерпит изменений. Вполне вероятно, что стабилизация цен после 2020-го рассчитывалась с учетом возможного выхода на полное самообеспечение газом.

Одновременно с этим, розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, согласно прогнозу МЭРТ, в 2018 году не изменятся, а в 2019-2021 годах прогнозируется ежегодное подорожание на 25%. Напомним, что одним из условий МВФ для получения очередного транша является уравнение цен на газ для промышленности и населения.



Теги: Украина, Донбасс, подорожание, газ
 
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