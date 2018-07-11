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Украинцы смогут обменивать земельные участки
"За" соответствующий закон №6049-д проголосовало 236 народных депутатов
Верховная Рада упростила правила пользования землей сельскохозяйственного назначения, которые правительство ранее начало передавать в собственность объединенным территориальным громадам, что позволит владельцам и арендаторам без проблем обмениваться земельными участками.
"За" соответствующий закон №6049-д проголосовало 236 народных депутатов, передает "Украинская правда".
Закон должен облегчить решение вопроса коллективной собственности на землю, предотвратить рейдерство и упростить обмен земельными участками в едином массиве.
В том числе закон предусматривает право на аренду полевых дорог, не ограничивая при этом доступ других арендаторов к земельным участкам.
Также законопроектом предусмотрено отнесение земель под полезащитными лесополосами к землям сельскохозяйственного назначения. Сегодня это – земли лесного фонда.
Согласно закону, теперь украинцы смогут обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве.
Устанавливается на законодательном уровне и порядок обращения права коллективной собственности на землю на право частной и коммунальной собственности.
Также отныне инициировать инвентаризацию земель может кто угодно – собственники, арендаторы земель или сельский совет.
Кроме этого, по закону, при условии открытия рынка земли право аренды или субаренды не запрещает продавать земельный участок.
Как отмечается, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла политическое решение о продлении моратория на продажу с/х земель. Решение является символическим – рынок земли все равно не может заработать, пока не будет принято соответствующее законодательство.
Запрет продавать и покупать сельхозземли был введен еще в 2002 году. С тех пор он продевался уже девять раз. Нынешний срок действия моратория – до 1 января 2019 года.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, обмен, украинцы, земля, земельный участок
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