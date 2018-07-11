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В Киеве заминировали здание апелляционного админсуда: персонал эвакуирован

11.07.2018 15:20
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В Киеве заминировали здание апелляционного админсуда: персонал эвакуирован

В Киеве неизвестные заминировали здание Киевского апелляционного административного суда.

В пресс-службе суда отметили: «Киевский апелляционный административный суд заминирован».

На данный момент из здания суда эвакуировали работников и посетителей.

 

Источник: https://donpress.com



Теги: Донбасс, Киев, суд, эвакуация
 
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