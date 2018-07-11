По факту инцидента на станции метро “Контрактовая площадь” назначено служебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в г.Киеве, передает УНН.

“Сейчас представители соответствующих служб столичной полиции выясняют все обстоятельства этого происшествия. По результатам проверки будет приниматься соответствующее решение согласно требованиям действующего законодательства”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в социальных сетях было распространено видео об инциденте между полицейским и пассажиром метрополитена на платформе столичной подземки. Руководством ГУНП в г.Киеве подписан приказ о проведении служебного расследования по данному факту.

Для объективности расследования инцидента будет изъято и тщательно изучено полное видео с камер наблюдения.

По результатам проверки будет приниматься решение в соответствии с требованиями закона и ведомственных нормативно-распорядительных документов. В случае подтверждения факта неправомерных действий работника полиции и превышения им служебных полномочий собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения.

Напомним, вечером 10 июля в столичном метро “Контрактовая площадь” полицейский избил резиновой дубинкой мужчину. Киевская местная прокуратура № 7 начала уголовное производство.

Источник: https://from-ua.com