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Венгрия предъявила Украине новые претензии, касающиеся языковой политики

11.07.2018 19:15
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Венгрия предъявила Украине новые претензии, касающиеся языковой политики

Как сообщает министр образования Лилия Гриневич, Венгрия выдвинула Украине новые требования по языковой политики, несмотря на то, что ранее согласилась с тем, что Киевдолжен выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, передает replyua.net.

Новые претензии Будапешта касаются проекта закона о языке, который внесен в Верховную Раду и пока что находится только на стадии рассмотрения в профильном комитете. "Он еще не прошел первое чтение, а они уже о нем говорят", - подчеркнула Гриневич. Стоить отметить, что 23 июня во время встречи министров иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто выразил позицию, что Венгрия требует от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

Напомним, что Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится, что премьер-министр Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами. Это письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После встречи министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО. Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативного требования о возврате к прежней языковой системе в образовании. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Венгрия, язык, скандал
 
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