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За решеткой или на свободе: суд решил судьбу Савченко
Шевченковский районный суд столицы вчера, 10 июля, рассматривал ходатайство о продлении ареста Надежды Савченко
Однако суд так и не смог продлить ей арест — ходатайство прокуратуры о продлении ареста народного депутата направили на повторное определение следственного судьи.
«Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей … направить руководителю аппарата Шевченковского районного суда города Киева для определения следственного судьи», — объявила судья Оксана Хардина.
Во время заседания обвинение заявило отвод судьи Елены Мелешак, которая должна была рассматривать продлении ареста. Прокурор считал, что при определении следственного судьи «нарушено правило … об автоматизированном распределении дел». Основанием стало то, что судья в день распределения находилась в отпуске.
Ходатайство обвинения удовлетворили, поэтому теперь нужно заново определить судью, который решит, продолжать ли Савченко арест. В то же время, срок меры пресечения нардепа истекает 13 июля.
Как сообщала Politeka, 6 июля пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко заявляла, народный депутат,которую подозревают в подготовке теракта, находится в одиночной камере в СИЗО и ей разрешают принимать душ только раз в неделю. При этом Савченко разрешают смотреть телевизор, отвечать на письма и отправлять депутатские обращения.
Ранее на брифинге с журналистами Савченко заявила, что готовила теракты, завозила оружие, вербовала людей, создавала схемы. К тому же Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и вела разговоры об организации терактов, — но называла это спецоперацией.
До этого Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты о поручительства в отношении Надежды Савченко. «Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Савченко о взятии на поруки отказать. Провести исследование фактов насильственных действий во время содержания под стражей. Судебное заседание объявлено завершенным», — пояснял судья Павел Слободянюк.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, суд, Надежда Савченко
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