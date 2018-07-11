Зафиксирован уже третий случай: Украине грозит новая масштабная эпидемия

11.07.2018 10:38

За текущий год в Украине зафиксировали уже третий случай заболевания дифтерией.

Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице написала известная журналистка Ирина Заславец. «Парень 15 лет сейчас находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы. Боярка. Информация от Центра общественного здоровья МОЗ Украины», - уточнила она, обратив внимание на то, что Украине угрожает эпидемия дифтерии.



«Первые проявления этой болезни нередко путают с ангиной, а когда выясняется, что это не она - может быть очень поздно. Больной сгорает в течение считанных часов. И хотя дифтерия - одна из наиболее опасных инфекций, ее токсин приравнивают к биологическому оружия, защититься от нее украинцы не спешат - 19% привитых - самый низкий в мире показатель, - объяснила Заславец.



Напомним, что в июне в Украине на официальном уровне был зарегистрирован второй случай дифтерии в 2018 году - это случилось в Рубежном Луганской области.