«Кока умер»: в сети сообщили о смерти российского наемника из Москвы

12.07.2018 19:58

В социальных сетях пользователи сообщили о смерти российского наемника из Москвы Карлюка Николая Викторовича, известного по позывному «Кока».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что «Кока» был родом из Москвы, где родился 04/08/83, передает donpress.com.

В социальных сетях друзья ликвидированного боевика сообщают, что он умер в России от болезни 07/06/18.

Данные по боевику внесены в базу сайта «Миротворец».