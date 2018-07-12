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Министерство финансов изменило правила выплаты пенсий

12.07.2018 21:42
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Министерство финансов изменило правила выплаты пенсий

Вчера, 11 июля, на сайте Министерства финансов Украины появилась информация о прошедшем конкурсе среди финансовых учреждений страны на право выплаты пенсий работникам бюджетных учреждений.

После рассмотрения поданной конкурсной документации к уже имеющимся 34 банкам, выплачивающим пенсии бюджетникам, добавилось еще девять.

Это финансовые учреждения «Сич», «Глобус», «Клиринговый дом», Метабанк и Международный инвестиционный банк. А также – Поликомбанк, Правэкс-Банк, ТАСкомбанк и Укрбудинвестбанк.

И теперь уже 43 финансовых учреждения получили право выплачивать пенсии сотрудникам предприятий и организаций бюджетной сферы.

Источник: zi.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, банки, Министерство финансов, выплата, пенсии
 
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