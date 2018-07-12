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Путин продлил контрсанкции против Украины и стран Запада

12.07.2018 20:49
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Путин продлил контрсанкции против Украины и стран Запада

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2019 года продуктовое эмбарго, введенное в ответ на санкции ряда стран, в том числе Украины.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации РФ, передает apostrophe.ua.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293", - говорится в документе.

Согласно тексту указа, данное решение принято в целях защиты национальных интересов РФ.

Правительству РФ поручено осуществление мер, необходимых для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания, 12 июля.

В прежней редакции действие санкций заканчивалось 31 декабря 2018 года.



Теги: экономика, Украина, Донбасс, Путин, указ, продукты, эмбарго, санкции, Запад, РФ
 
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