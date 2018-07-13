Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Есть вероятность паники»: спецслужбы «ДНР» приведены в боевую готовность

13.07.2018 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Есть вероятность паники»: спецслужбы «ДНР» приведены в боевую готовность

Боевики самопровозглашенной «ДНР» приказали привести в состояние «повышенной боевой готовности» так называемые спецслужбы, а причиной такого решения стали дымовые шашки с часовыми механизмами, сообщает replyua.net.

Согласно информации, предоставленной источником сепаратистского Telegram-канала WarGonzo, такие объекты якобы были найдены в людных местах оккупированного Донецка. Кроме того, известно, что 10 июля одну из дымовых шашек в коробке обнаружила женщина пожилого возраста возле торгового центра «Континет».

«Опасности при приведении в действие она практически не представляет, однако внезапно появившийся дым может способствовать панике. В особенности, когда закладок несколько», - сказал сотрудник спецслужб террористов.

Ранее уже сообщалось, что российский писатель-террорист Захар Прилепин, воевавший в свое время в рядах «ДНР», сообщил, что ее главарь Александр Захарченко считает себя и остальных жителей оккупированного Донбасса украинцами. 



Теги: Донбасс, война, ДНР, Захарченко, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх