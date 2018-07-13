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Гройсман о цене на газ: Мы ищем компромиссные варианты с МВФ. Но что такое невозможность обслуживать внешние долги?
Невозможность платить внешние долги – это дефолт, напомнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя переговорный процесс с Международным валютным фондом по поводу цены на газ в Украине. Он добавил, что повышение цен может быть только вынужденным шагом.
"С 2005-го по 2013 год в Украине было создано около $50 млрд долгов, которые были потрачены неизвестно на что… Фактически мы начали с 2014 года обслуживать эти долги", – заявил Гройсман. По его словам, для этого необходимо ежегодно привлекать около $5 млрд. "Моя стратегия заключается в том, чтобы отдать все долги, обеспечить более быстрый экономический рост… Было несколько ключевых требований. Первое – с точки зрения антикоррупционной инфраструктуры, которое мы выполнили… И уже год мы ведем дискуссии по поводу формирования цены на газ в стране", – продолжил премьер. Он напомнил, что промышленности газ стоит около 10 тыс. грн на 1 тыс. м³, для населения – около 7 тыс. грн. "Речь идет о том, чтобы уравнять цену в Украине и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен, и мы уже год ведем дискуссию с Международным валютным фондом… Нужны адекватные компенсаторы… Но что такое невозможность обслуживать внешние долги? Это дефолт…
Поэтому сейчас мы в переговорах, мы ищем компромиссные варианты, чтобы в первую очередь защитить интересы украинских граждан и Украины", – сказал премьер. Отвечая на вопрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко, Гройсман сказал, что повышение цен на газ может быть только вынужденным шагом, "чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты для украинских граждан" в случае дефолта. "Я буду просить консультаций с лидерами фракций по этому вопросу. И буду просто показывать два сценария, три сценария, на которые мы можем пойти", – отметил премьер. В проекте прогноза социального и экономического развития на 2019–2021 годы Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост цен на газ для населения на 18% в этом году.
В 2019 году правительство ожидает подорожания газа на 5–8%, в 2020-м – на 14%. С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1 тыс. м³ (с НДС). В Международном валютном фонде заявляют, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.
В МВФ считают, что рыночные цены на газ будут стимулировать реализацию мер по энергосбережению и способствовать эффективному размещению ресурсов.
Источник : http://gordonua.com/
Теги: Украина, Донбасс, цена, газ, Гройсман, долги
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