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Эти продукты опасно употреблять вместе с алкоголем
Многие закуски к алкоголю очень опасны.
Лето – пора пикников: на даче, в лесу, на пляже… Зачастую они не обходятся без алкоголя, а закуски к нему захватывают по принципу: побольше свежего, поменьше тяжелого. Но прежде чем собраться на пикник, не лишним будет узнать, какие продукты и почему очень плохо совмещаются со спиртными, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Жирное жареное мясо
Огромное разочарование для любителей шашлыков и барбекю. Животные жиры сами по себе оказывают стрессовое воздействие на печень, желчный пузырь, желудок и поджелудочную железу. В сочетании с алкоголем получаем двойной негативный эффект. С одной стороны, жирное мясо обостряет и продлевает действие спиртного, с другой — алкоголь усиливает негативное воздействие жирного мяса на пищеварительную систему.
Кроме того, последние научные исследования показали, что само приготовление шашлыков, барбекю и гриля таит серьезную опасность для здоровья, даже если не есть приготовленную таким образом пищу.
В качестве альтернативы закусывайте нежирным мясом (отварным или запеченным), а еще лучше – рыбой или морепродуктами. Белок, содержащийся в них, замедлит всасывания алкоголя.
Свежие помидоры
Одно из традиционных летних лакомств – тоже в зоне риска. Как минимум, их сочетание с алкоголем приведет к метеоризму. А вообще органические кислоты, содержащиеся в помидорах, в компании со спиртным очень негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка – вплоть до несварения пищи.
Но вот, что любопытно: томатные соки и помидоры, консервированные в собственном соку, прекрасно уживаются с крепким алкоголем.
Бахчевые
Дыни и арбузы – отдельно, водка и коньяк – отдельно. Так можно сформулировать «золотое правило» безопасного для здоровья пикника.
Все дело в том, что бахчевые богаты сахаром. А наша пищеварительная система устроена таким образом, что при одновременном попадании в организм быстрых углеводов и этилового спирта, в первую очередь начинает перерабатывать сладкую составляющую для получения глюкозы, оставляя расщепление спирта на потом. За это время организм успеет получить довольно мощный удар от токсичных продуктов его распада. Кроме того, ряд веществ, содержащихся в дынях и арбузах, вызовут усиленное брожение в кишеченике.
Острые закуски
Острая пища не только способна усилить действие алкоголя и усугубить состояние опьянения, но и вызывать в сочетании с ним химический ожог слизистых оболочек.
Маринованные овощи
Собрались захватить на природу баночку с маринованными огурчиками? Лучше не рисковать, пожалеть печень и почки. Для приготовления маринада используется уксус, который и сам по себе не особо безвредна, а уж вместе со спиртным способен в прямом смысле слова отправить праздник.
Зато соленые овощи – действительно почти идеальная закуска, помогающая поддерживать водно-солевой баланс и избежать обезвоживания. А едва ли не идеальной закуской станет овощная смесь из отварного картофеля, соленых огурцов, квашеной капусты и свеклы – проще говоря, тот самый винегрет.
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, опасность, продукты
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