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Миротворцы на Донбассе: Порошенко обсудил вопрос с Макроном

13.07.2018 10:45
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Миротворцы на Донбассе: Порошенко обсудил вопрос с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном в рамках саммита НАТО в Брюсселе. 

Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского президента.

«Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН. Сочли необходимым активизировать переговорный процесс в Нормандской формате», – говорится в сообщении.

Украинский президент отметил важность консолидации международных усилий для усиления давления на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских заключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

«Порошенко подтвердил приглашение Макрону посетить Украину с визитом, что должно иметь особое значение в свете проведения Года французского языка в Украине, который стартует 3 сентября 2018 года», – заявили в пресс-службе.

Также украинский лидер сегодня провел в Брюсселе переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Некоторые СМИ заявляли и о переговорах Порошенко с Трампом, однако эта информация пока не подтверждена официально.

Источник: http://zi.dn.ua 

 



Теги: Донбасс, Порошенко, миротворцы, Макрон
 
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