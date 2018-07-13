Очередной «сюрприз» от «ПриватБанка»: терминалы не работают, а банкоматы не выдают деньги

13.07.2018 08:45

Сегодня, 12 июля 2018 года во второй половине дня стало известно, что некогда один из лидеров в банковской системе Украины «ПриватБанк» в очередной раз за неделю дал сбой.

В частности, как пишет replyua.net, клиенты финансового учреждения из разных городов страны в сети активно начали сообщать о том, что невозможно провести финансовые операции, а наличные из банкоматов снять практически невозможно.



Пользователи банка в сети также сообщают о трудностях. В частности, банкоматы других финансовых учреждений не идентифицируют карты «ПриватБанка».



В свою очередь на «горячей линии» «ПриватБанка» заявили о регламентных технических работах по обновлению программного обеспечения, которые могут привести к сбоям в работе системы. В финансовом учреждении обещают закончить работы в кратчайшие сроки.