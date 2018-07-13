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Очередной «сюрприз» от «ПриватБанка»: терминалы не работают, а банкоматы не выдают деньги
Сегодня, 12 июля 2018 года во второй половине дня стало известно, что некогда один из лидеров в банковской системе Украины «ПриватБанк» в очередной раз за неделю дал сбой.
В частности, как пишет replyua.net, клиенты финансового учреждения из разных городов страны в сети активно начали сообщать о том, что невозможно провести финансовые операции, а наличные из банкоматов снять практически невозможно.
Пользователи банка в сети также сообщают о трудностях. В частности, банкоматы других финансовых учреждений не идентифицируют карты «ПриватБанка».
В свою очередь на «горячей линии» «ПриватБанка» заявили о регламентных технических работах по обновлению программного обеспечения, которые могут привести к сбоям в работе системы. В финансовом учреждении обещают закончить работы в кратчайшие сроки.
Теги: Украина, Донбасс, деньги, ПриватБанк, банкомат
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