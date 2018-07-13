Верховная Рада 13 июля приняла за основу и в целом законопроект №8362 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" по поводу надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ проголосовал 261 парламентарий. Документ приняли с технико-юридическими правками, а также поправками, озвученными под стенограмму, автором законопроекта, нардепом от "Народного фронта" Михаилом Бондарем.

Согласно тексту законопроекта, в закон о бюджете предлагают внести такие изменения: "Цифры "991.699.998,4" и "908.466.531,3" заменить цифрами "994.499.998,4" и "911.266.531,3".

Таким образом, финансирование угольной отрасли увеличили на 3 млрд грн.

5 июля на митинг в Киев приехали около 650 шахтеров со всей Украины. 3 июля возле села Воля-Высоцкая Львовской области, расположенного недалеко от границы с Польшей, около 50 шахтеров перекрыли международную трассу с требованием выплатить зарплаты.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова в тот же день согласовала перераспределение 220 млн грн на выплату зарплат горнякам. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец говорил, что общая задолженность по зарплате работникам государственных шахт составляет уже более 1 млрд грн.