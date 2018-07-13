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Рада одобрила в первом чтении "растаможку" автомобилей на еврономерах
Парламент выполнил требования "евробляхеров" и проголосовал за важные законопроекты
Верховная Рада приняла за основу законы о снижении акцизного налога на ввозные в Украину автомобили, а также усилила контроль над перемещением и использованием авто на еврономерах, требования по которым выдвигали владельцы "евроблях".
Так, депутаты поддержали законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств". Документом предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро.
Определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения к базовым ставкам акцизного налога коэффициентов. Один коэффициент будет определяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля в куб. см на 1000 куб. см. Коэффициент возраста – количество полных календарных лет с года, последующего за годом производства автомобилей, к году определения ставки налога.
Также был принят в первом чтении законопроект №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины". Документом предлагается расширить условия, которые являются основанием для продления предварительно установленного срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения, а именно хранения таких транспортных средств под таможенным контролем, осуществления других операций с такими транспортными средствами в случаях.
Законом будет установлено:
- таможенное оформление транспортных средств может осуществляться в любом органе доходов и сборов Украины с предъявлением их этому органу;
- временный ввоз гражданами-нерезидентами автомобилей личного пользования в количестве более одной единицы разрешается при условии применения к ним мер обеспечения;
- временный ввоз гражданами-резидентами на таможенную территорию Украины авто коммерческого назначения при выполнении ими своих обязанностей по заключенным трудовым договорам с предприятиями-нерезидентами, подтверждается документами соответствующих компетентных органов страны регистрации предприятия-нерезидента, разрешается на срок до 10 суток с применением к ним мер обеспечения;
- транспортные средства личного пользования, временно ввозимые на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 дней, подлежат государственной регистрации.
Напомним, со вчерашнего дня Киев охватил новый бессрочный бунт "евробляхеров". Сайт "Сегодня" разбирался, чего хотят водители. Люди хотели отмены постановления Кабмина, которое они называют "репрессивным", срочно рассмотреть законы в парламенте и установление стоимости "растаможки" таких авто на уровне не больше 500 евро.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, авто, растаможивание, Верховная Рада
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