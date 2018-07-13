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У Савченко появился шанс: завтра народного депутата могут освободить из-под стражи

13.07.2018 08:35
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У Савченко появился шанс: завтра народного депутата могут освободить из-под стражи

Народного депутат Верховной Рады Украины Надежду Савченко, которую подозревают в организации теракта в здании украинского парламента и покушении на первых лиц государства могут освободить из-под стражи.

Как информирует replyua.net, по словам адвоката нардепа Константина Глобы, это произойдет при условии, если суд не успеет принять решение о продлении ей ареста в течение пятницы, 13 июля.

В частности, правозащитник Савченко отметил, что освободить политика обязаны по закону, если суд не примет решение о продлении срока меры пресечения. Он сказал: «По закону ее обязаны уволить, если не будет принято решение судом о продлении Савченко меры пресечения. Ей обязаны предоставить возможность покинуть зал судебного заседания».

Как известнл в пятницу, 13 июля в 23 часа 59 минут истекает срок содержания под стражей Надежды Савченко. Ранее, 22 июня 2018, суд оставил Савченко под стражей, таким образом отклонив ходатайство защиты о поручительстве в отношении подозреваемой. 



Теги: Донбасс, депутат, суд, Савченко
 
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