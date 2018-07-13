Украину накроют грозы и шквальный ветер

13.07.2018 12:10

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условия почти по всей Украине на пятницу, 13 июля, передает НВ.

По всей стране, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы.

В северных и центральных областях прогнозируют шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области до конца суток будут грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве также ожидаются грозы.

Источник: https://from-ua.com