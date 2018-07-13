В центре Киева подрались министр и нардеп

13.07.2018 15:16

Сегодня в центре Киева министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и нардеп Сергей Шахов возле Минэнергоугля устроили потасовку, в которой оказался замешан и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец опубликовал видео на котором видно, как шахтеры притормозили машину министра и после словесного конфликта между ними началась потасовка. В данном конфликте оказался замешан и председатель Независимого профсоюза горняков Украины, оттаскивая, таща министра за воротник рубашки, однако правоохранители разняли мужчин.

В то же время, в полиции Киева пока не комментируют произошедшее, а в Минэнерго заявили журналистам, что «не уполномочены комментировать данное событие».

Источник: https://donpress.com