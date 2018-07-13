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В ОРДО трупы боевиков собирают на «зеленках у поселков»
13.07.2018 19:00
В оккупированной Горловке боевики из состава «3-й мотострелковой бригады 1-го корпуса армии ДНР» продолжают нести потери, несмотря на перемирие.
Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщает, что в морг Горловки привезли тела троих боевиков, уничтоженных за прошедшие дни. Он отмечает: «Все пулевые. По слухам, собрали на «зеленках у поселков».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, труп, боевики, ОРДО
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