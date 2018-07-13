В Украине заблокируют еще 180 сайтов

13.07.2018 19:48

Служба безопасности Украины начала рассылать украинским провайдерам предписание с требованием отключить доступ к более, чем 180 интернет-ресурсам.

Полный список санкционных сайтов и пример письма, которое силовики рассылают провайдерам, есть в распоряжении Ubr.ua (загрузить), передают Вести.

Большинство сайтов из списка – абсолютно «мусорные» веб-ресурсы, используемые для пропаганды т.н. ДНР/ЛНР и пр. Но есть и более весомые фигуранты – например, российские интернет-каналы и платежные системы.

Как показывают последние исследования Интернет ассоциации Украины, в топ-10 доменов по посещаемости по-прежнему держатся санкционные Вконтакте, Одноклассники и Яндекс. Упорно украинцы продолжают пользоваться и почтовым клиентом mail.ru.

Источник: https://from-ua.com