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В Украине запретили популярный препарат от отравления

13.07.2018 22:11
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В Украине запретили популярный препарат от отравления

Обнаружены непредсказуемые побочные эффекты.

В Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 13 июля.

Речь идет о "Энтеросгеле ЕкстраКапс" капсулы по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ ".

Запрет касается серии 190318. Его установили из-за непредвиденных побочных реакций при применении серии.



Теги: Украина, Донбасс, отравление, препарат
 
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