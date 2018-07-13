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В Украине запретили популярный препарат от отравления
13.07.2018 22:11
Обнаружены непредсказуемые побочные эффекты.
В Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 13 июля.
Речь идет о "Энтеросгеле ЕкстраКапс" капсулы по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ ".
Запрет касается серии 190318. Его установили из-за непредвиденных побочных реакций при применении серии.
Теги: Украина, Донбасс, отравление, препарат
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