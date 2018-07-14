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Дожди и местами жара: прогноз погоды в Украине на неделю
На днях синоптики сообщили украинцам, что страну накроет "мокрая жара", пришедшая с Балкан, и до конца недели высокая температура будет сопровождаться грозами. Сайт "Сегодня" решил узнать, какими будут выходные, и какой погоды ожидать на следующей неделе.
В субботу, 14 июля Укргидрометцентр обещает дожди с грозами на большей части Украины. Сухо будет только на юге – в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Крыму, а также в Запорожской области. Холодней всего будет на западе страны – днем от 19 до 22 градусов выше нуля, а теплей всего на востоке – от 29 до 31 градуса
В воскресенье, 15 июля сухо уже только в двух областях, Херсонской и Николаевской. Температура воздуха по всей Украине опустится на один-два градуса: так, в восточных областях днем в среднем 27-28 градусов тепла, в центре страны – 23-26 градусов, в западных областях – от 19 до 21 градуса выше нуля.
В понедельник, 16 июля дожди с грозами обещают во всех регионах страны. Температура воздуха останется такой же, как и в воскресенье.
Во вторник, 17 июля всю Украину продолжит заливать дождями, при этом станет немного теплее: на западе днем в среднем 21-23 градуса, в центре и в северных областях – 24-27 градусов, в восточных областях 27-29 градусов выше нуля, и на юге – от 28 до 30 градусов.
В среду, 18 июля продолжатся дожди и грозы, температура воздуха останется неизменной – до 23 градусов в западных областях и до 29-30 на востоке и на юге.
Народный прогноз погоды
14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника, пишет сайт "Синоптик". В прежние времена заметили, что хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.
15 июля – в этот день почитается память святителя Фотия, митрополита Киевского. В прежние времена в этот день был еще праздник Берегини. Берегиня почиталась хранительницей от зла и защитницей здоровья. Если к 15 июля на деревьях "проглянут" первые желтые листья – осень наступит рано и зима будет ранней. В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.
16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В этот день наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.
17 июля – отмечается день памяти святого князя Андрея Боголюбского. В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа. Наши предки в этот день наблюдали, как "играет месяц". Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая "игра" предшествует хорошему урожаю.
18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. В этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака – к дождю.
Теги: Донбасс, дождь, жара, прогноз погоды
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