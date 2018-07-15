40-градусная жара отменяется, и заморозки раньше времени: прогноз погоды на лето и осень

15.07.2018 11:35

Мартазинова рассказала, когда изменится погода, и чего украинцам ждать в августе

Погода до конца лета не будет экстремально жаркой – в отдельные дни будет около 30 градусов, а в среднем – 25-28 тепла. А вот осенью довольно рано придут заморозки.

Об этом рассказала в интервью "Укринформу" доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

По ее словам, существенное изменение погоды в Украину придет в конце июля.

"В июле катастрофических условий я не вижу по расчету моей модели долгосрочного прогнозирования. В середине месяца температура должна повыситься, и будет суше. Осадки на протяжении месяца будут чаще в отдельные дни, чем в предыдущих месяцах. В начале третьей декады в восточных областях возможны ливневые осадки. На оставшейся территории следует ожидать осадки ближе к концу месяца, они будут связаны с похолоданием, но не сильным. В конце июля будет смена погодных условий", – рассказала Мартазинова.

В то же время она отметила, что 40-градусной жары летом не прогнозируется, а максимум – 25-28 градусов, в отдельные дни около 30 градусов. Эксперт прогнозирует комфортную погоду в этом месяце, а вот в августе будет меньше дождей.

Источник: https://www.segodnya.ua



