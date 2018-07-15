Крымчане рассказали о самом большом бедствии на полуострове

15.07.2018 11:01

В степных районах Крыма уже давно ничего не растет, по всему полуострову расширились солончаки, и такая ситуация складывается уже давно – после того, как Украина перестала поставлять воду. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, о тяжелой ситуации на полуострове рассказала крымчанка Анастасия Шевчук.



Недавно она приехала в Украину и отметила, что вблизи Армянска и Керчи люди покидают поселки, потому как наблюдается острый дефицит воды. «Россия считает, что недра принадлежат государству и особо бурить скважины для огородов людям не разрешают. Те, у кого есть колодцы или старые скважины, потихоньку ими пользуются, поэтому они могут поливать свои огороды. А лето в этом году необычно жаркое, утром уже +27-30 градусов. По крымским приметам, если май был с хорошими дождями, то урожай будет. Но в этом году май был сухой, и все это усугубило ситуацию», - рассказала крымчанка.



По ее словам, урожай в этом году будет очень скудным – некоторые культуры уже погибли. К примеру, как отмечает Шевчук, этим летом на полуострове не удалось вырастить томаты – помидоры привозят в Крым, в основном, из Краснодарского края.