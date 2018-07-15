На базе отдыха на Донбассе прогремел взрыв: первые подробности происшествия

15.07.2018 13:00

Сегодня ночью, 15 июля, на базе отдыха в Лиманском районе Одесской области произошел взрыв, в ходе которого пострадали два человека.

Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространили в отделе коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области. При этом название самой базы не озвучивается. Происшествие случилось около трех часов ночи. В момент взрыва пострадали 38-летний мужчина и 35-летняя женщина. Они оба проживают в Краматорске. После взрыва пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.



На месте происшествия проводят работу представители следственно-оперативной группы и взрывотехники. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить точную причину взрыва и обстоятельства травмирования людей.



Следует напомнить, что 22 мая в одном из пансионатов курортной Затоки в Одесской области прогремел взрыв. В результате этого происшествия 27-летний отдыхающий получил ожоги рук, ног и лица.