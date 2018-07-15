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Порошенко об автокефалии: "Москва является дочерней по отношению к церкви в Киеве"
Независимость церкви – это основа украинского государства и мировой геополитики, считает президент
Москва оказывает яростное сопротивление получению Киевом автокефалии украинской церкви, поэтому нет оснований считать, что томос уже у нас в кармане. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время участия во Всеукраинском паломничестве, приуроченном 1030-летию Крещения Украины – Руси, в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
Он особо отметил, что церкви были и будут независимыми от государства, как это и предусмотрено Конституцией.
"Говорят, нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии сейчас в Украине является именно такой идеей. К томосу нас подводит сама логика исторического процесса, логика развития украинской нации, логика развития украинского государства. Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства. Но особенно от государства иностранного. Это я говорю вам. Об этом я написал понтифику. На днях государственный секретарь Ватикана сообщил мне, что Папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий", – заявил Порошенко.
Президент напомнил, что иерархи всех церквей сошлись во мнении – присоединение Украинской церкви к Московской в XVII веке произошло вопреки канонам, а Москва, которая претендует на "материнство", в действительности является дочерней по отношению к церкви в Киеве, и это Украина была матерью для Русской православной церкви.
"Автокефалия – это не только забота только украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости. Это один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики. Именно поэтому и оказывает такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна внутри Украины. И даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы наружу, что, мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии", – сказал глава государства.
Порошенко добавил, что ситуация не простая и противодействие масштабное, поэтому нет никаких оснований считать, что томос уже в кармане.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.
22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей. 24 апреля президент заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.
Глава государства говорил, что рассчитывает на получение томоса об автокефалии церкви к 1030-летию Крещения Руси.
Источник : https://www.segodnya.ua/politics/
Теги: Донбасс, Киев, церковь, Порошенко, автокефалия
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