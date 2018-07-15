Правительство будет платить юристам по 1000 долларов в час, но украинцам радоваться рано

15.07.2018 09:36

МИД Украины будет платить юристам огромные зарплаты

Министерство иностранных дел Украины 10 июля заключило соглашение с международной юридической компанией «Covington & Burling LLP» о юридических услугах. Сумма, прописанная в соглашении, составляет $6,66 млн, или 196,90 млн грн. дополнительную закупку у предыдущего исполнителя провели по переговорной процедуре.

В этом году фирма будет консультировать и представлять заказчика: в деле по иску Украины к России, поданному 16 января 2016 года в Международный суд ООН; в арбитражном производстве против России, инициированном Украиной 16 сентября 2016 года в соответствии с частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года; в урегулировании споров в рамках Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998; по делу по иску компании «Law Debenture Trust Corporation P.L.C.» (США) против Украины от 17 февраля 2016 года в Высокий суд Лондона по «долгу Януковича», а также по другим производствам подобного рода.

Согласно договору, почасовые ставки юристов составляют: $972 — Алан Ларсон, старший советник; $872 — Александр Леитч, глава отдела судебных разбирательств Лондонского офиса; $776 — Марне Чик, руководитель международной арбитражной практики; $660 — Джонатан Гимблетт, партнер; $660 — Давид Зионтис, партнер; $396-604 — младшие и старшие юристы; $204-388 — помощники юристов.

По $960 за час будут платить профессору Гарольду Хонджи Коху. 600 евро будет ежечасно зарабатывать профессор Альфред Суонси, по 400 евро — профессор Жан-Марк Тувенин.

Это не первый случай сотрудничества МИД Украины с «Covington & Burling LLP». Начиная с 2015 года, Министерство иностранных дел Украины заключило с компанией четыре соглашения по защите от России на общую сумму $16,74 млн.

В 2017-2018 годах ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» заказало юридической фирме представительство в споре с Россией по поводу имущества в оккупированном Крыму за общую сумму $11,61 млн.

В 2011 году Юлия Тимошенко и БЮТ нанимали компанию для аудита дел по закупке автомобилей «Опель» в качестве «скорой помощи» и использования средств по Киотскому протоколу.

Напомним, активы «Газпрома» будут арестованы в США, Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Это произойдет из-за отказа российской компании выполнить решение Стокгольмского суда по иску «Нафтогаза».Об этом на встрече со студентами Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко заявил президент Украины Петр Порошенко.

Также президент отметил, что Украину на международном уровне защищают лучшие юристы.

Также сообщалось, что в Российской Федерации перешли к угрозам, говорят, у «Нафтогаза» могут возникнуть проблемами с транзитом.

Как заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, действия «Нафтогаза» об аресте зарубежных активов «Газпрома» якобы бросают тень на будущее отношений с Киевом по поводу будущего транзита и поставок газа.

В стране-агрессоре уверены, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит предвзятый характер, и по двум конкретным контрактам, которые между собой взаимоувязаны — на поставку газа и на транзит газа»





Источник: https://politeka.net с ссылкой на УП