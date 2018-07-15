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Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине
15.07.2018 21:05
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю, украинцы уже чувствуют ее влияние.
Хуже всего приходится метеозависимым людям.
Как следует из данных Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, на Землю надвигается магнитная буря силой в один балл.
А через несколько дней, с 21 июля, мощность бури достигнет двух баллов.
Такое изменение могут почувствовать метеозависимые люди. У них возможны слабость, головокружение, перепады настроение.
При этом у некоторых может быть плохое самочувствие в целом.
А вот самые мощные удары магнитных бурь припадут на 21 и 29 июля. Ее сила будет составлять два балла.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, опасность, головная боль, магнитная буря
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