Смерчи и не только: остаток лета и осень готовят украинцам мучения

15.07.2018 15:10

Синоптик рассказала, какие погодные «сюрпризы» ждут украинцев

Ощутимые изменения придут в конце июля. Об этом сообщила доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

По словам профессора, Украина находится в более щадящих метеоусловиях, чем другие страны. Те катаклизмы, которые происходят в нашей стране, не являются такими частыми, как за рубежом. Последнее, что нас потрясло, — это сильные ливневые осадки в конце июня. Тогда в Киеве за сутки выпало 68 мм. Начиная с 1990 г. зафиксирован только один подобный случай.

«В этом году очень аномальными были март, апрель и май. Для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур — от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления. Для южных регионов это очень характерно. Надо быть готовым к этому, потому что это климатическая действительность будет сохраняться в последующие годы», — рассказала Мартазинова.

По словам метеоролога, ливневые осадки в большей части Украины следует ожидать к концу месяца.

«В июле катастрофических условий я не вижу по расчету моей модели долгосрочного прогнозирования. В середине месяца температура должна повыситься и будет посуше. Осадки на протяжении месяца будут чаще в отдельные дни, чем в предыдущих месяцах. В начале третьей декады в восточных областях возможны ливневые осадки. На оставшейся территории следует ожидать осадки ближе к концу месяца, они будут связаны с похолоданием, но не сильным. В конце июля будет смена погодных условий», — отметила Мартазинова.

Также профессор подчеркнула, что 40-градусной жары этим летом не прогнозируется, а максимум — 25-28 градусов, в отдельные дни около 30 градусов. Июль продержится в комфортных для населения погодных условиях. В отдельные дни, однако, будут ливневые осадки.

Характерно то, что температурный режим внутри каждого месяца неустойчив. В июле, в середине месяца, температура повысится до 28 градусов, местами до 30. В августе, начиная со второй половины месяца, будут отмечаться более засушливые процессы.

«Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь — холодным, особенно со второй половины месяца. Во второй половине октября могут быть уже заморозки, это однозначно», уверена Мартазинова

Источник: https://politeka.net