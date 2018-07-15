Три признания на саммите НАТО: Порошенко назвал важные моменты резолюции Альянса

15.07.2018 09:55

Президент отметил важные для Украины моменты в итоговом документе саммита НАТО

Президент Украины Петр Порошенко отметил три важных момента, которые появились в итоговой резолюции саммита НАТО относительно Украины. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Итоговая резолюция саммита НАТО содержит несколько очень важных для Украины моментов. Первое. Украина неуклонно приближается к членству в Альянсе. Второе. Подтверждено решение Бухарестского саммита о том, что двери Альянса для Украины открыты", – заверил он.

Особо Порошенко отметил, что "все руководители стран НАТО подчеркнули, что это (членство Украины в Альянсе – Ред.) зависит от воли украинского народа. Уверен, что это разочарует некоторых скептиков, которые считают, что Украина должна спрашивать разрешения у России, пугая, что кто-то может заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины".

Еще один важный момент, по словам президента – это признание значительного прогресса реформ, которые удалось провести в Украине.

"В НАТО подтверждают, что за несколько лет Украина достигла большего прогресса, чем за все предыдущие времена. Впервые в официальных документах НАТО отмечены агрессивные действия России и содержится требование к РФ остановить агрессию и вывести войска и всех наемников с территории Украины. И самое главное: никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в НАТО!" – резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее глава государства подчеркнул, что агрессию России против Украины стали признавать не только на словах, но и в документах, как, например, в декларации саммита НАТО.

Источник: https://www.segodnya.ua



