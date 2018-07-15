Украинцев оставят без любимых напитков: что происходит

15.07.2018 17:48

Стало известно, что предприятия Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg в Украине оказались под угрозой закрытия из-за проблем с очисткой питьевой воды. Выпуск продукции могут остановить на время.

Об этом заявила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская 13 июля.

Она также добавила, что, по правилам безопасности, компании не могут хранить на своих фабриках хлор, а с его поставками возникли трудности. В начале июля "Киевводоканал", обеспечивающий водой жителей украинской столицы, уже заявлял о сложностях с обеззараживанием воды, что может привести к отключению централизованного водоснабжения в стране, информирует news.enovosty.com.

Источник: https://from-ua.com