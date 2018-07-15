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В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС
15.07.2018 07:10
В Харьковской области силовики выявили и задержали членов группировки, торговавшей оружием.
По данным пресс-службы СБУ, в состав группировки входило трое жителей Киева и Киевской области. В ведомстве отметили: «Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также последующий сбыт в других регионах Украины».
В ходе расследования, спецслужбы задокументировали продажу членами группы оружия на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Харьков, торговля, оружие, ООС
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