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В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС

15.07.2018 07:10
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В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС

В Харьковской области силовики выявили и задержали членов группировки, торговавшей оружием.

По данным пресс-службы СБУ, в состав группировки входило трое жителей Киева и Киевской области. В ведомстве отметили: «Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также последующий сбыт в других регионах Украины».

В ходе расследования, спецслужбы задокументировали продажу членами группы оружия на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Харьков, торговля, оружие, ООС
 
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