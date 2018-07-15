В Украине обнаружена уникальная могила влюбленных

15.07.2018 16:47

На юге Тернополя возле села Петриков археологи обнаружили необычное захоронение возрастом три тысячи лет, которое было оставлено носителями Высоцкой культуры.

Украинский ученый Николай Бандровский, показал фото и написал: «Это захоронение уникальное: в могиле, крепко обнявшись, лежали мужчина и женщина. Оба были обращены лицами друг к другу, касаясь лбами. Женщина, лежа на боку, правой рукой нежно прижала мужчину к себе, положив запястье своей руки на его правое плечо. Ноги женщины при этом крепко сжаты и согнуты в коленях, лежали поверх вытянутых ног мужчины. На обоих покойниках находились бронзовые украшения, а в головах — расставленная полукругом глиняная посуда: миска, горшок и три черпака».

При изучении могилы патологоанатомы установили, что уложить уже неживые тела в такие объятия невозможно. По мнению специалистов, один из них придавал эту своеобразную позу своему телу сам перед самой смертью. Согласно тогдашним ритуалами и обычаями, женщина, при определенных обстоятельствах, предпочитала уйти вслед за своим умершим мужем. Для этого ей достаточно было выпить чашу яда.

Археолог уточнил: «По нашему мнению, это было добровольное решение женщины. Возможно, она не считала нужным после смерти мужа жить с другим, привыкать к другому образу жизни. И предпочла отойти вслед за супругом. Это не акт суицида и не побег от трудностей того времени. Такой поступок со стороны женщины был обусловлен, как мы предполагаем, только внутренним духовным порывом, попыткой и дальше быть рядом со своим суженым».

Источник: https://donpress.com