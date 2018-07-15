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В Украине обнаружена уникальная могила влюбленных
На юге Тернополя возле села Петриков археологи обнаружили необычное захоронение возрастом три тысячи лет, которое было оставлено носителями Высоцкой культуры.
Украинский ученый Николай Бандровский, показал фото и написал: «Это захоронение уникальное: в могиле, крепко обнявшись, лежали мужчина и женщина. Оба были обращены лицами друг к другу, касаясь лбами. Женщина, лежа на боку, правой рукой нежно прижала мужчину к себе, положив запястье своей руки на его правое плечо. Ноги женщины при этом крепко сжаты и согнуты в коленях, лежали поверх вытянутых ног мужчины. На обоих покойниках находились бронзовые украшения, а в головах — расставленная полукругом глиняная посуда: миска, горшок и три черпака».
При изучении могилы патологоанатомы установили, что уложить уже неживые тела в такие объятия невозможно. По мнению специалистов, один из них придавал эту своеобразную позу своему телу сам перед самой смертью. Согласно тогдашним ритуалами и обычаями, женщина, при определенных обстоятельствах, предпочитала уйти вслед за своим умершим мужем. Для этого ей достаточно было выпить чашу яда.
Археолог уточнил: «По нашему мнению, это было добровольное решение женщины. Возможно, она не считала нужным после смерти мужа жить с другим, привыкать к другому образу жизни. И предпочла отойти вслед за супругом. Это не акт суицида и не побег от трудностей того времени. Такой поступок со стороны женщины был обусловлен, как мы предполагаем, только внутренним духовным порывом, попыткой и дальше быть рядом со своим суженым».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Тернополь, скелет, влюбленность, могила
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