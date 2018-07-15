В Украине упрощена процедура заключения деклараций с врачами

15.07.2018 14:48

Министерство здравоохранения Украины упростило процедуру заключения деклараций между врачами и пациентами.

Как сообщает replyua.net, об этом заместитель министра Павел Ковтонюк написал на своей странице в Фейсбуке.



В частности, теперь декларация умещается всего лишь на одном листе, и в нее не придется вносить информацию о месте регистрации, поскольку пациент может выбрать врача в любом медицинском учреждении, вне зависимости от места проживания. Кроме того, неотложная помощь не будет иметь привязки к декларации - ее вам предоставят в любой государственной или коммунальной больницы. Хорошая новость: каждая декларация, составленная до внесения изменений, будет действительна.



Также замминистра отметил, что те, кто успел подписать декларацию до конца марта текущего года, могут перезаключить ее до конца декабря 2019 года, а те декларации, которые были подписаны после 1 апреля, не имеют конечного срока. Напомним, что ранее Ульяна Супрун рассказала, сколько украинцев успели подписать декларации.