В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки

15.07.2018 19:20

"Укрзалізниця" до 2021 года планирует повысить стоимость проезда больше, чем в два раза.

Об этом говорится в утвержденном правительством "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы".

В 2018-2019 годах поднимутся на 30%, а в 2020-2021 годах уже замедлиться на 20%. В целом, тарифы вырастут до 2,17 раз.

Тарифы на грузоперевозки также могут увеличиться на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Источник: https://from-ua.com