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Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде

16.07.2018 09:55
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Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде

В первый день новой недели, 16 июля, синоптики прогнозируют в большей части регионов Украины дожди в сопровождении гроз. Исключением станут Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра. «Кратковременный дождь, местами гроза, только в большей части южных областей без осадков. Ветер северо-западного направления, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, днем 21-26 градусов; в южных областях ночью 16-21 градус, днем 25-30 градусов», - говорится в сообщении.

В целом, вся новая неделя пройдет в стране в сопровождении дождей, местами сильных, а также облачности. 

Так, завтра, 17 июля, вся Украина окажется под влиянием дождей, при этом потеплеет: на западе днем около 21-23 градусов, в центре и в северных областях – 24-27 градусов, в восточных областях 27-29 градусов выше нуля, и на юге – от 28 до 30 градусов. 



Теги: Донбасс, погода, шторм, прогноз погоды
 
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