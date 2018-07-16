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Исчезли топливо и руководство: стало известно о новом громком скандале в ВСУ
На складе топлива 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины в Одесском гарнизоне обнаружили значительную недостачу топлива, а руководство подразделения вообще не выходит на связь. Как передает replyua.net, об это на своей Facebook-странице написал советник главы Минобороны Украины Юрий Бирюков.
Он подчеркнул, что третьи сутки нет связи с начальником топливного склада 46 ОЦЗ в Одессе прапорщиком Берлиненко. Более того, на месте проверки нет журналов выдачи топлива и журналов контрольных замеров хранилища.
«200 тонн дизеля и 3 тонны топлива потерялись. Может хоть их кто-то знает? Вот нередко ведь проклинают бюрократию в армии, количество бумажек в армии, количество журналов в армии. Не так ли? Но есть один такой вот нюанс... Порой избыточное количество журналов учета способствуют выяснению причин массового заболевания начальства 46 Одесского ОЦЗ. Кроме журнала учета выдачи топлива еще есть финансовые журналы и журналы учета накладных. А точнее их оформляют ПЕРЕД выдачей топлива. И именно из Dmitry Marchenko прежде всего», - пишет Бирюков.
Теги: Донбасс, скандал, топливо, ВСУ
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